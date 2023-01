Bei einem Hausbrand in Ulm ist ein kleiner Hund in den Flammen umgekommen. Menschen kamen bei dem Feuer am Samstagnachmittag nicht zu Schaden. Zwei Reihenhäuser wurden nach Polizeiangaben so stark beschädigt, dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar sind. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mindestens 600 000 Euro. Die drei Hausbewohner kamen vorerst bei Freunden und Verwandten unter. Zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.