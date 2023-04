Die Ermittlungen zu der Ursache des Brandes in einer Schreinerei in Simmozheim dauern an. Eine Begehung des Gebäudes im Kreis Calw durch die Kriminalpolizei sei für Freitagvormittag geplant, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dadurch könne es im Laufe des Tages neue Erkenntnisse geben. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gebe es jedoch weiterhin keine. Bei dem Feuer am Donnerstag war ein Schaden von schätzungsweise rund drei Millionen Euro entstanden. Verletzte hatte es keine gegeben.