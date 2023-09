Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Bar Urach (Kreis Reutlingen) ein Feuer selbstständig löschen können. Dabei zog sich der 32-Jährige leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Treppenhaus war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen in Brand geraten. Wie der Mann das Feuer genau löschte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat in Bar Urach (Kreis Reutlingen) ein Feuer selbstständig löschen können. Dabei zog sich der 32-Jährige leichte Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Treppenhaus war zuvor aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen in Brand geraten. Wie der Mann das Feuer genau löschte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Durch die starke Rauchentwicklung haben elf Menschen das Haus nicht mehr verlassen können und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Drei weitere Bewohner hatten sich zuvor schon in Sicherheit bringen können. Neben dem Kinderwagen wurden durch das Feuer die Treppenhauswände beschädigt. Auch das Obergeschoss wurde durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Zudem war eine Wohnung nach dem Vorfall am Mittwoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner der Wohnung wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

PM Polizei