Ein Brand in einem Sägewerk im Allgäu hat einen Einsatz mit etwa 100 Feuerwehrleuten ausgelöst. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag den aufsteigenden Rauch aus dem Silo des Sägewerks in Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu) bemerkt. Das Dach des Silos brannte ab, auch eine angrenzende Halle wurde stark beschädigt.