Nach dem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) mit drei Toten hat sich Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) erschüttert gezeigt. "Es ist ein schwarzer Abend für Reutlingen", sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Unglücksort. Der Geschäftsführer der Einrichtung, Gerhard Längle, sagte: "Es ist schlichtweg eine Katastrophe."