Eine Scheune in Deggingen (Landkreis Göppingen) ist abgebrannt; die Polizei vermutet Brandstiftung. Die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte, die sich darin befanden, sind zum großen Teil zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht zu Sonntag nicht verletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.