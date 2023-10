Mit einer Jubiläumsausstellung, mehreren Festen und einem großen Narrentreffen will die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Im oberschwäbischen Weingarten (Landkreis Ravensburg) wollen sich im Januar bis zu 12.000 Narren treffen, wie VSAN-Präsident Roland Wehrle nach der Herbstarbeitstagung des Verbands am Samstag in Meßkirch sagte. Veranstaltungen stünden auch in Offenburg, Bad Saulgau und der VSAN-Gründungsstadt Villingen-Schwenningen an. "Die Vereinigung ist Deutschlands ältester Narrenverband", erklärte Wehrle.