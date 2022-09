Mit rund 1000 Rindern und zahlreichen Zuschauern hat der Urlaubsort Oberstaufen am Freitag den ersten großen Viehscheid im Allgäu nach der Corona-Pause gefeiert. Vom frühen Morgen an brachten die Pächter von 16 Alpen bei durchwachsenem Wetter ihre Tiere zum Scheidplatz, wo die Herden "geschieden" und die teils geschmückten Rinder an ihre Besitzer zurückgegeben werden. Anschließend wird der Abschluss des Alpsommers traditionell bei Musik und Tanz gefeiert.