Mit dem traditionellen Fassanstich hat in Stuttgart das Frühlingsfest auf dem Gelände des Cannstatter Wasen begonnen. Bei Sonnenschein und ein paar Wolken strömten schon am Vormittag erste Besucher auf das Festgelände. "Die Vorfreude ist an allen Ecken zu spüren", sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Angezapft wurde das Fass von "Wasenbürgermeister" Thomas Fuhrmann (CDU), der das Bier mit zwei Schlägen zum Fließen brachte. In den Festzelten ließ das Schunkeln nicht lange auf sich warten.