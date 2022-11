Eine Frau hält die Krone einer Weinkönigin in den Händen. Foto

Drei Jahre lang war Tamara Elbl wegen der Corona-Pause Württembergische Weinkönigin, nun hat sie eine Nachfolgerin: Die neue Monarchin der Weinbetriebe heißt Carolin Häußer. Ein Jahr lang wird sie für die Tropfen aus Württemberg werben. Mindestens.

Nach drei Jahren hat Württemberg eine neue Weinkönigin. Die 27-jährige Carolin Häußer aus Winnenden setzte sich bei der Wahl am Donnerstagabend in Pfedelbach (Hohenlohekreis) gegen vier weitere Bewerberinnen durch. Sie wird den württembergischen Wein zwölf Monate lang repräsentieren. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Birthe Meseke (24) aus Stuttgart und Lisa-Marie Blatt (25) aus Brackenheim. Insgesamt fünf junge Frauen hatten sich am Abend Hoffnungen gemacht auf die Krone und die Nachfolge der bisherigen Weinkönigin Tamara Elbl. Bei der Wahl war wie stets neben dem Wissen um Wein und Weinbau auch das Auftreten der Kandidatinnen entscheidend.

Die neue Weinkönigin aus Winnenden ist quasi vom Fach: Seit dem abgeschlossenen Studium des Internationalen Weinmanagements an der Hochschule Heilbronn arbeitet sie als Marketing-Managerin im Familienweingut. Als Weinkönigin möchte sie die Kultur des Weinbaugebiets nahbar und zugänglich machen, teilte der Verband mit.

Ihre Vorgängerin, Rekord-Monarchin Tamara Elbl, gibt ihr bereits den einen oder anderen Tipp mit für das Jahr mit der Krone: "Sie soll ihre Augen, ihre Ohren offen halten und diese Momente einsaugen", sagte die 24-Jährige vor der Wahl. "Dabei muss sie sich gar nicht so sehr auf irgendwelche Großereignisse fokussieren, sondern wirklich auch jeden Termin, sei er auch noch so klein, mitnehmen und genießen." Die neue Weinkönigin solle außerdem das große Anbaugebiet kennenlernen mit all seinen Facetten und mit den Erzeugern ins Gespräch kommen. "Das ist sehr bereichernd", sagte Elbl der dpa.

Im kommenden Jahr wird Carolin Häußer als Weinkönigin die Weingärtner Württembergs auf mehr als 200 Terminen vertreten. Das Rotweinland Württemberg zwischen Reutlingen und Bad Mergentheim gehört mit fast 11.500 Hektar Rebfläche zu den vier größten deutschen Weinbaugebieten. Zu den gängigsten Rebsorten zählen neben der schwäbischen Spezialität Trollinger bei den Rotweinen Schwarzriesling, Lemberger und Spätburgunder. Bei den weißen Gewächsen sind es vor allem Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Grauburgunder und Kerner.

