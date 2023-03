Durch einen Unfall mit einer Pelletheizung in einem Hotel in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Mehrere Menschen erlitten am Dienstagmorgen eine Kohlenmonoxidvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte räumten das Hotel. Den Angaben nach war der Ausgangspunkt im Heizungskeller des Hotels. Was genau geschah, war zunächst unklar.