Stundenlang hat eine Wanderin bei Eiseskälte in der Dunkelheit bei Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ausharren müssen. Die 47-Jährige drohte in der Nacht auf Mittwoch in dem steilen Waldstück abzustützen, bis sie laut Polizei mit einem Hubschrauber gerettet werden konnte. Die 47-Jährige war wandern, verlor aber bei Einbruch der Dunkelheit die Orientierung. Außerdem war ihr Handyakku leer.