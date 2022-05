Ein 15-Jähriger ist beim Klettern auf einen Strommasten in Staufen schwer verletzt worden. Ein Lichtbogen habe die Kleidung des Jugendlichen in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche sprang noch in einen angrenzenden See. Trotzdem zog er sich Verbrennungen zu. Ein Zeuge alarmierte den Notruf, als er den Schrei einer Person hörte.