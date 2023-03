Nach einem ersten Kennenlernen in Berlin hat Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) den Lebensmittelrettern von "Harrys Bude" in Stuttgart einen Gegenbesuch abgestattet. Am Container an der Kirche St. Maria verteilt der einst selbst Wohnungslose Harry Pfau zusammen mit anderen Ehrenamtlichen Essen an Bedürftige - gekocht aus Bio-Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.