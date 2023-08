Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg bedauert den offenbar bevorstehenden Abschied von Mittelfeld-Talent Noah Darvich. "Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem", sagte Streich am Samstag. "Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?" Mehrere Medien und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano hatten zuvor berichtet, dass Darvich zum spanischen Topclub FC Barcelona wechseln werde.

Offiziell ist der Transfer noch nicht, Streich scheint ihn aber zu erwarten. Es sei "sehr schade für die Fußballschule und die Leute, die so viel in ihn investiert haben", sagte der Coach. "Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Es ist seine Entscheidung und die der Familie, man muss ihm einfach alles Glück wünschen. Ich hoffe, er hat am Ende eine gute Entscheidung getroffen."

Darvich hatte die deutsche Mannschaft bei der vergangenen U17-Europameisterschaft als Kapitän zum Titel geführt. In der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison spielte er im Test der Freiburger Profis gegen den Grasshopper Club Zürich mit. Für die kommende Spielzeit war er im Drittliga-Team des SC eingeplant.

