Nach dem baden-württembergischen Landesduell in der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart (2:1) ist es "zu tumultartigen Szenen im Außenbereich" des Stadions gekommen. Das Polizeipräsidium Freiburg berichtete am Samstagabend, dass es dabei "zu verschiedensten Beleidigungen durch Bespucken, zu Becher- und Flaschenwürfen durch breite Teile der Anhängerschaft des VfB in Richtung der abwandernden Freiburger Fans sowie deren Fahrzeuge" gekommen sei.