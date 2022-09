Die Freude vor der Heimpremiere im großen Sinsheimer Stadion ist bei den Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim groß. Gegen den Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg wird die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai am Samstag (17.55 Uhr) statt im kleinen Dietmar-Hopp-Stadion erstmals in der großen PreZero Arena antreten, wo sonst nur die Männer spielen. Das sei eine große "Wertschätzung für uns innerhalb des Vereins, aber auch für den Frauenfußball", der damit mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erhalte, sagte die Spielführerin Fabienne Dongus am Donnerstag.