Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt endlich seine lange Auswärtsmisere beenden. Seit dem 2:0 am 11. Dezember 2021 beim VfL Wolfsburg haben die Schwaben nicht mehr in der Fremde gewonnen. Auf Punkte ist der abstiegsbedrohte VfB dringend angewiesen. Allerdings ist Champions-League-Teilnehmer Frankfurt mit Topstürmer Randal Kolo Muani klarer Favorit. VfB-Trainer Bruno Labbadia muss weiter auf den verletzten Stürmer Serhou Guirassy verzichten. Linksverteidiger Borna Sosa hat seine Gelbsperre abgesessen.