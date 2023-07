Der VfB Stuttgart hat laut Medienberichten Interesse an Jamie Leweling von Bundesliga-Konkurrent 1. FC Union Berlin. Wie der TV-Sender Sky und der "Kicker" am Dienstagabend vermeldeten, soll der 22 Jahre alte Offensivspieler von den Hauptstädtern an die Schwaben ausgeliehen werden. Eine Bestätigung für das Geschäft gibt es bislang noch nicht.