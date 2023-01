Der provokante Torjubel von Mergim Berisha beim zwischenzeitlichen 1:1 des FC Augsburg im Spiel in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg hat Diskussionen hervorgerufen. "Ich denke nicht, dass man die Gegner noch einmal zusätzlich provozieren muss. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft und sie müssen das eben lernen", sagte FCA-Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw am Samstag nach der 1:3-Niederlage. "Ich finde, das ist nicht nötig. Auswärtsspiele sind so schon schwierig."