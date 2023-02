Trainer Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart hat seinen zuletzt mehrfach kritisierten Torhüter Florian Müller auch nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim SC Paderborn gestärkt. "Nicht mal eine Sekunde, das meine ich, wie ich es sage, hat das Gegentor etwas mit dem Torwart zu tun", sagte der Coach im Anschluss an den 2:1-Erfolg am Dienstagabend, bei dem Stuttgarts Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos mit einem Eigentor aus großer Distanz die zwischenzeitliche Führung des Fußball-Zweitligisten ermöglichte. Erst in der Schlussphase drehten die Schwaben durch Neuzugang Gil Dias (86.) und Serhou Guirassy (90. +5) die Partie noch zu ihren Gunsten.