Borussia Dortmund hat zum Auftakt des 3. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen Pflichtsieg und die vorübergehende Tabellenführung verspielt. Das Team von Trainer Edin Terzic musste sich am Freitagabend daheim gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim nach einem 2:0-Pausenvorsprung mit einem 2:2 begnügen. Die Tore für den BVB vor 81 365 Zuschauern erzielten die Nationalspieler Julian Brandt (7. Minute) und Emre Can (15., Handelfmeter). Die Heidenheimer erkämpften aber durch die Treffer von Eren Dinkci (61.) und Tim Kleindienst (83./Foulelfmeter) noch den ersten Bundesliga-Punkt ihrer Clubgeschichte.