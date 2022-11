Mit Daichi Kamada statt Kapitän Sebastian Rode geht Eintracht Frankfurt in das Bundesligaspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Eintracht-Trainer Oliver Glasner schont Rode wie angekündigt für die letzte Partie vor der WM-Pause am Sonntag beim FSV Mainz 05. Der Japaner Kamada hatte zuletzt beim FC Augsburg (2:1) wegen eines Infektes gefehlt. Ansgar Knauff steht für Luca Pellgrini wieder in der Startformation.