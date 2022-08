Fußball-Bundesligist SC Freiburg plant nach der Verpflichtung von U20-Nationalspieler Merlin Röhl vorerst keine weiteren personellen Veränderungen mehr. "Wenn ich so aufs Datum schaue, gehe ich mal davon aus", sagte Trainer Christian Streich auf die Frage, ob der am Mittwoch vollzogene Wechsel des 20-Jährigen vom Drittligisten FC Ingolstadt der letzte Transfer der Badener in diesem Sommer gewesen sei. "Man weiß ja nie. Daher lassen wir es lieber offen", so Streich weiter. "Aber ich gehe davon aus."