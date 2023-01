Auch wenn der SC Freiburg als Tabellensechster auf einem Europapokalplatz steht und der FC Augsburg nur auf Rang 14: SC-Trainer Christian Streich sieht seine Mannschaft im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die bayerischen Schwaben nicht als Favorit. "Das wird eine knifflige Aufgabe", warnte Streich am Freitag vor dem Rückrundenauftakt. "Augsburg ist eine robuste, variable und taktisch inzwischen echt gute Mannschaft." Zudem rechnet der 57-Jährige damit, dass die Gäste für die 0:4-Niederlage gegen den Sport-Club am ersten Spieltag "Revanche nehmen wollen".