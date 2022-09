Mit einer Veränderung in der Startformation versucht der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga zu beenden. Im Vergleich zum 2:2 beim FC Bayern München ersetzt Chris Führich den Portugiesen Tiago Tomás im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Der zunächst fragliche Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos ist rechtzeitig fit geworden.