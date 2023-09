Mit drei Toren in Mainz stößt Stuttgarts Stürmer Guirassy in neue Dimensionen vor. Am kommenden Freitag kann der VfB bei einem Heimspiel unter Flutlicht besonderes schaffen.

Von der Belohnung in Form einer Kiste Cola wusste Sebastian Hoeneß erst gar nichts - der Trainer des VfB Stuttgart hatte nach dem 3:1 in Mainz dank eines Dreierpacks von Serhou Guirassy aber auch nichts einzuwenden. "Sollen sie gerne machen, alles okay. Wir sollten aber gehörig auf dem Boden bleiben. Jedes Bundesliga-Spiel ist eine enorme Herausforderung", sagte Hoeneß am Samstag in Mainz. Der VfB, der vergangenes Jahr nur knapp und in der Relegation dem Abstieg in die 2. Liga entging, ist mit drei Siegen aus vier Spielen exzellent in die neue Saison gestartet.

Das liegt maßgeblich auch an Guirassy, der in vier Partien acht Tore erzielt hat. "Er war unser Matchwinner. Serhou ist in der Lage, aus unterschiedlichsten Situationen Tore zu machen. Er ist im eins-gegen-eins unheimlich ruhig und überlegt. Er ist sehr kreativ, dazu schnell. Er ist ein sehr kompletter Spieler, der einfach auch von der Mannschaft profitiert", sagte der Cheftrainer. Guirassy befinde sich wohl "in der Form seines Lebens". Gegen Aufsteiger Darmstadt 98 reicht am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) vor eigenem Publikum bereits ein Remis, um vorübergehend die Bundesliga-Tabellenspitze zu übernehmen.

