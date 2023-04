Mittelfeld-Routinier Kevin-Prince Boateng kommt im Spiel von Hertha BSC beim SC Freiburg zu seinem zweiten Startelfeinsatz dieser Saison. Der 36-Jährige steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmals seit dem ersten Spieltag wieder zu Beginn einer Partie auf dem Platz. "Er war immer ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft", sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz kurz vor dem Anpfiff bei Sky. Boateng sei in der Lage, "in schwierigen Momenten einen klaren Kopf zu behalten".