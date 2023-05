Die TSG 1899 Hoffenheim wird am 2. Juli die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga mit einem öffentlichen Training starten. Das erste Testspiel der lange im Abstiegskampf beschäftigten Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo bestreitet das erste Testspiel am 8. Juli gegen den Regionalligisten FC Astoria Walldorf, teilte der Verein am Dienstag mit. Vier Tage später ist Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg in der ERBE-Arena in Heilbronn nächster Gegner, bevor es vom 15. bis 22. Juli ins Trainingslager nach Kitzbühel in Österreich geht.