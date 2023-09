Die TSG 1899 Hoffenheim hat unter großem Applaus ihre langjährigen Bundesliga-Spieler Sebastian Rudy und Ermin Bicakcic verabschiedet. Die beiden 33-Jährigen wurden am Freitagabend vor der Partie gegen Borussia Dortmund in Sinsheim noch einmal gefeiert. Die Kraichgauer hatten sich im Sommer mit den Routiniers auf keine weitere Beschäftigung einigen können.

"Absolute Legenden jetzt schon", sagte Hoffenheims Direktor Profifußball Pirmin Schwegler beim Streamingdienst DAZN. Er sei auch total beeindruckt von den Bildern, meinte der 36 Jahre alte Schweizer, der mit beiden auch noch selbst zusammen gespielt hat: "Ich habe tolle Jahre mit ihnen erleben dürfen."

Beide seien sehr wichtige Spieler für die TSG-Geschichte, hatte Trainer Pellegrino Matarazzo zuvor gesagt. Ex-Nationalspieler Rudy, der 2018 bei der WM in Russland dabei war, hat am Donnerstag seine Karriere für beendet erklärt. Er spielte auch für den VfB Stuttgart, FC Schalke 04 und FC Bayern München. Bicakcic hatte sich nach einem Kreuzbandriss im September 2020 mit Mühe zurück in den Profifußball gekämpft. Vergangene Saison kam er auf neun Liga-Einsätze.

