Geschäftsführer Jan Mayer von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich beeindruckt gezeigt nach einem Besuch beim Weltklimagipfel im ägyptischen Sharm El-Sheikh. "Da wird man schon ein bisschen demütig als einfacher Mensch", sagte er vor dem Heimspiel der Hoffenheimer am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg dem Sender Sky.

Es sei der Ort, wo sich die Völker der Welt treffen würden mit einem gemeinsamen Anliegen. Sie hätten dort viele Gespräche geführt, unter anderem mit den Vereinten Nationen, berichtete er und bekräftigte, dass alle im Kampf um Nachhaltigkeit und Klimaschutz mitziehen müssten.

"Es geht bei dieser Geschichte darum, dass viele mitmachen sollen. Wir machen das, damit es andere auch machen. Es geht nicht alleine", sagte Mayer: "Es geht nur dann richtig gut, wenn der nächste mitmacht und der nächste mitmacht."

Vor dem Spiel zuletzt daheim gegen RB Leipzig hatten die Hoffenheimer etwa ein Abfalltrennsystem rund um das Stadion gestartet. Die TSG will mithilfe seines Nachhaltigkeitspartners und Sponsors PreZero das erste "Zero Waste Stadion Deutschlands" werden, also das erste ohne Müll.

