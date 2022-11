Jonas Hofmann gibt nur gut zwei Wochen nach einer Schultereckgelenksprengung sein Comeback für Borussia Mönchengladbach und steht dabei direkt in der Startelf. Trainer Daniel Farke schickt den 30 Jahre alten Nationalspieler am Freitagabend gegen VfB Stuttgart anstelle von Kapitän Lars Stindl von Beginn an auf den Platz. Stindl sitzt zunächst nur auf der Bank.