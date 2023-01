Neuzugang John Brooks soll an seinem 30. Geburtstag sein Startelfdebüt bei der TSG 1899 Hoffenheim geben. "Ich denke, dass Jay uns sehr weiterhelfen wird und bestimmt auch schon morgen", sagte Trainer André Breitenreiter am Freitag. Sein seit sieben Spielen siegloses Team trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Brooks, früherer Abwehrspieler des VfL Wolfsburg und von Hertha BSC, war am Donnerstag von den Kraichgauern von Benfica Lissabon geholt worden.