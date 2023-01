Mit vier Änderungen in der Startelf geht die TSG 1899 Hoffenheim die Herausforderung gegen den VfB Stuttgart an. Trainer André Breitenreiter stellte am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) in der Partie der Fußball-Bundesliga Pavel Kaderabek, Kevin Vogt, Sebastian Rudy und Andrej Kramaric gegen den schwäbischen Tabellen-16 auf. Das Quartett ersetzte bei den seit sechs Spielen sieglosen Hoffenheimern die Ersatzspieler Kevin Akpoguma und Tom Bischof sowie Ozan Kabak (Gelb-Sperre) und den angeschlagenen Dennis Geiger.