Wie schon beim 1:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim nimmt Trainer Marco Rose vom Titelverteidiger RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals beim SC Freiburg fünf Änderungen in der Anfangsformation vor. Kevin Kampl fällt am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) bei der Neuauflage des Endspiels der Vorsaison nach Clubangaben wegen "muskulärer Probleme im linken Oberschenkelbereich" aus. Lukas Klostermann, Mohamed Simakan, David Raum und Emil Forsberg nehmen zunächst auf der Bank Platz.