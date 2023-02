Die TSG 1899 Hoffenheim tritt in der Fußball-Bundesliga in der zweiten Partie unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo mit einer auf vier Positionen veränderten Formation an. Nach dem 1:3 bei Matarazzos missglücktem Debüt gegen Bayer 04 Leverkusen kommt unter anderem der wieder fitte Routinier Kevin Vogt am Freitagabend gegen den FC Augsburg als Stabilisator der Abwehr neu ins Team. "Kevin ist ein Spieler, der führen kann. Er weiß, was ich sehen möchte", sagte Coach Matarazzo bei DAZN.