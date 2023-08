Wout Weghorst steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Wie die "Bild" am Dienstag meldete, soll der 23-malige niederländische Nationalstürmer für ein Jahr an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen werden. Die Kraichgauer kommentierten den Bericht nicht.