Michael Wimmer bleibt bis zur Winterpause Trainer des VfB Stuttgart. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag nach dem 0:5 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei Borussia Dortmund. "Wir haben uns relativ bewusst entschieden, mit Michi weiterzugehen bis zu diesem Spiel und können auch hier ganz klar sagen, dass das bis zur Winterpause Bestand hat", sagte Mislintat bei Sky. Wimmer habe bisher die "richtigen Triggerpunkte" in der Mannschaft gefunden.

Michael Wimmer bleibt bis zur Winterpause Trainer des VfB Stuttgart. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag nach dem 0:5 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei Borussia Dortmund. "Wir haben uns relativ bewusst entschieden, mit Michi weiterzugehen bis zu diesem Spiel und können auch hier ganz klar sagen, dass das bis zur Winterpause Bestand hat", sagte Mislintat bei Sky. Wimmer habe bisher die "richtigen Triggerpunkte" in der Mannschaft gefunden.

"Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause ganz sauber mit viel Zeit, so wie es der VfB Stuttgart eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat, entscheiden", erläuterte Mislintat und machte Wimmer auch Hoffnungen auf eine Festanstellung als Cheftrainer. Wimmer sei, wenn es so bleibe, einer von drei Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo, sagte der 49-Jährige.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich freue mich, die vier Spiele mit der Mannschaft Gas zu geben, werde alles reinhauen und dann gucken wir mal, was der Verein zur Winterpause entscheidet", sagte Wimmer.

Mislantat hatte zuvor nicht gesagt, wer die beiden Top-Kandidaten sein sollen, die Rede war vom vereinslosen Dänen Jess Thorup sowie Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam. Doch Schreuder hatte zuletzt erklärt, dass er kein Interesse an einem Job beim VfB habe.

BVB-Kader Infos zum Spiel