Nach dem starken Saisonstart hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga das zweite Spiel nacheinander verloren. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß musste sich am Sonntagabend bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jan Schöppner (70. Minute) mit dem Kopf und Tim Kleindienst (90.+4). Stuttgarts Silas hatte zuvor in der 57. Minute einen Foulelfmeter deutlich über das Tor geschossen und so die beste VfB-Chance ungenutzt gelassen.