Die TSG 1899 Hoffenheim will die mögliche Verpflichtung eines Stürmers in der Winterpause vom Heilungsverlauf bei den verletzten Munas Dabbur und Ihlas Bebou abhängig machen. Das Duo hatte sich gegen eine Operation entschieden, wie Sportchef Alexander Rosen nach der 1:2-Niederlage der TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg am Samstag in der Fußball-Bundesliga erklärte. Bei Bebou handelt es sich um eine Knieverletzung, bei Dabbur um eine Schulterverletzung.