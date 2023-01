Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen ist ein wenig verwundert darüber, dass die Erfolge seiner Mannschaft abgesehen von den Spieltagen nicht mehr Fans anlocken. "Die Euphorie ist schon da, aber am Trainingsplatz merkt man das nicht, auch in Freiburg nicht", sagte Petersen im Trainingslager im spanischen Sotogrande, wo bislang keine Fans am Rande des Poloplatzes standen, auf dem sich der SC Freiburg auf die restliche Fußball-Saison vorbereitet. "Ich muss zugeben, dass ich das auch genieße", sagte Petersen. "Man lässt uns in Ruhe arbeiten und vertraut uns, egal ob wir Siebzehnter sind oder Zweiter. Es soll alles so bleiben, wie es ist."

Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen ist ein wenig verwundert darüber, dass die Erfolge seiner Mannschaft abgesehen von den Spieltagen nicht mehr Fans anlocken. "Die Euphorie ist schon da, aber am Trainingsplatz merkt man das nicht, auch in Freiburg nicht", sagte Petersen im Trainingslager im spanischen Sotogrande, wo bislang keine Fans am Rande des Poloplatzes standen, auf dem sich der SC Freiburg auf die restliche Fußball-Saison vorbereitet. "Ich muss zugeben, dass ich das auch genieße", sagte Petersen. "Man lässt uns in Ruhe arbeiten und vertraut uns, egal ob wir Siebzehnter sind oder Zweiter. Es soll alles so bleiben, wie es ist."

Trotzdem werde der Verein anders wahrgenommen "und mit Komplimenten überschüttet", sagte Petersen: "Das ist schon schön." Nach Ansicht des 34-Jährigen ist der Sport-Club "nicht zu Unrecht" Tabellenzweiter in der Fußball-Bundesliga. "Ob wir dieses Niveau weiter spielen können, und die anderen weiter unter ihrem Niveau bleiben, wird sich zeigen", sagte der frühere Nationalspieler.

Er selbst habe allerdings nicht so viel zu der Topplatzierung beigetragen, erklärte der Stürmer, weil er in der Liga noch nicht getroffen hat. Sein Ziel für die Rückrunde sei deshalb, sein erstes Bundesligator in dieser Saison und hoffentlich auch das eine oder andere wichtige Tor zu erzielen.

Bundesliga-Tabelle Kader SC Freiburg