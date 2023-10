5:2 nach 0:2 - unter dem neuen Trainer Jess Thorup schafft der FC Augsburg eine Premiere in der Bundesliga. Der Däne lässt die Profis in der Kabine feiern.

Cheftrainer Jess Thorup hat direkt bei seinem Debüt für eine Bundesliga-Premiere beim FC Augsburg gesorgt. Erstmals in ihrer Liga-Historie drehten die bayerischen Schwaben am Sonntag beim 5:2 (3:2) gegen den 1. FC Heidenheim einen Zwei-Tore-Rückstand. "Was könnte ich mir mehr wünschen als einen Auswärtssieg?", sagte der 53-Jährige am Sonntagabend nach dem umjubelten Erfolg. Zuvor hatte Augsburg seit über einem Jahr kein Spiel der Fußball-Bundesliga in der Fremde mehr für sich entschieden.

"Jeder weiß, was wir gerade für eine Stimmung haben. Der Trainer hat gesagt, wir haben etwas Historisches geschafft", berichtete Stürmer Phillip Tietz von der Kabinenansprache des Dänen. Thorup hatte nach Abpfiff alle Profis versammelt und zunächst zur Mannschaft gesprochen, bevor er die Interviews abarbeitete. Erst vor einer Woche hatten die Augsburger die Verpflichtung des Trainers als Nachfolger von Enrico Maaßen bekannt gegeben.

"Das ist der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben", sagte Tietz über die ersten Veränderungen, die sich unter Thorup ergeben haben. Der Trainer, der zuvor auch den FC Kopenhagen trainiert hatte, sagte: "Nach dem 2:0 habe ich gedacht: Was ist hier los? Ich habe aber versucht, ruhig zu bleiben." Nach der Pause habe man sich nicht mit der knappen Führung zufriedengeben wollen, sondern das vierte oder fünfte Tor machen wollen. Er sei "natürlich sehr zufrieden", betonte Thorup.

