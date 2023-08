Die Fußball-Talente Joshua Quarshie und Bambasé Conté rücken in den Bundesliga-Kader der TSG 1899 Hoffenheim auf. Dies teilten die Kraichgauer am Mittwoch vor dem Bundesliga-Start gegen den SC Freiburg am Samstag mit. Der 19 Jahre alte Quarshie und der 20 Jahre alte Conté spielten bisher vor allem in der U23, absolvierten aber bereits die komplette Saisonvorbereitung mit der Profi-Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo und kamen in Testspielen zum Einsatz. Defensivspezialist Quarshie wechselte im vergangenen Jahr von Rot-Weiss Essen nach Hoffenheim. Linksaußen Conté kam 2018 zur TSG. Beide spielten schon in deutschen Nachwuchs-Nationalteams.