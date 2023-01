JobRad wird zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Das Dienstradleasing-Unternehmen mit Sitz in Freiburg habe eine "mehrjährige Partnerschaft" mit dem Club vereinbart, teilten die Badener am späten Donnerstagabend mit. JobRad löst von der Spielzeit 2023/24 an den britischen Online-Autohändler Cazoo ab, der erst zu Saisonbeginn Sponsor geworden war, die Zusammenarbeit aber wegen des Rücktritts aus dem EU-Markt beendet.