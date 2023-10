Maximilian Philipp und Roland Sallai werden dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Philipp erlitt am Donnerstag im Europa-League-Spiel beim FK TSC Bačka Topola eine Schultereckgelenksprengung, wie die Breisgauer am Samstag mitteilten. Bei Sallai habe sich der Muskelfaserriss im linken Oberschenkel bestätigt, hieß es weiter. Der Sport-Club tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des neunten Spieltages bei Bayer Leverkusen an.