Thomas Stamm wird weiterhin die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Fußball-Liga trainieren. Der 40-Jährige habe seinen Vertrag als Coach der U23 verlängert, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zur neuen Laufzeit machte der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Der ehemalige Profi des FC Winterthur und des FC Schaffhausen kam 2015 als Trainer in die Freiburger Fußballschule. Zunächst betreute Stamm sechs Jahre lang die U19 der Freiburger, 2021 übernahm er dann den SC Freiburg II nach dem Aufstieg in die 3. Liga. Dort steht der SC vor dem 31. Spieltag auf Rang zwei.