Ausgesprochen freundlich hat sich Trainer André Breitenreiter von der TSG 1899 Hoffenheim über den seit fünf Jahren bestehenden Videobeweis in der Fußball-Bundesliga geäußert. "Herzlichen Glückwunsch, lieber Videoassistent an dieser Stelle! Ich glaube schon, dass in diesen fünf Jahren eine deutliche Entwicklung zu sehen war", sagte der 48-Jährige bei der Spieltags-Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag auf eine entsprechende Frage.