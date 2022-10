Der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim haben sich zum Abschluss des zwölften Spieltags in der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Die Hoffenheimer kamen am Sonntagabend nach frühem Rückstand im Rheinland zu einem 1:1 (1:1). Florian Kainz (13. Minute) hatte den FC von Trainer Steffen Baumgart nur zwei Tage nach dem Conference-League-Sieg beim 1. FC Slovacko (1:0) in Führung gebracht, Jacob Bruun Larsen (36.) schaffte vor 49.000 Zuschauern noch vor der Pause den Ausgleich. Wegen wiederholten Foulspiels sah Hoffenheims Ozan Kabak (87.) kurz vor Schluss Gelb-Rot. Hoffenheim ist mit 18 Punkten Siebter, die Kölner haben als Zehnter 17 Zähler.