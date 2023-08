Abwehrspieler Patrick Mainka wird den 1. FC Heidenheim auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Das gab der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. Für den 28-Jährigen wird es die dritte Spielzeit als Kapitän des Ostalb-Clubs. Zu seinen Stellvertretern ernannte Trainer Frank Schmidt erneut Routinier Norman Theuerkauf und Torjäger Tim Kleindienst.