Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im wichtigen Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Verteidiger Konstantinos Mavropanos verzichten. Der Grieche hatte im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) am Mittwoch einen Schlag auf das Schienbein bekommen. Dabei hat er einen kleinen Einriss in einer Membran erlitten, wie Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag berichtete. Mavropanos werde voraussichtlich auch das kommende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 14. Mai verpassen, so Hoeneß weiter.